ما هي المدة المناسبة لوقت الاستحمام للحفاظ على جلدك؟

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قد يجد البعض أثناء الاستحمام ان يتواجد تحت الماء الساخن وخاصة في فصل الشتاء مدة أطول من أجل النظافة جيدًا والشعور بالاسترخاء، ولكن في الحقيقة هناك مدة معينة للاستحمام حتى لا ينقلب الأمر إلى شئ غير صحي للحفاظ على الجلد.

وفي هذا الصدد ومن أجل الحفاظ على البشرة والجلد، ذكر خبراء عدة أمور يجب الانتباه بها:

1- من المهم ترطيب الجسم بالزيت أو المرطبات التي تحتوي على زيوت، بعد الاستحمام مباشرة.

2- ضرورة الحفاظ على وقت الاستحمام، بحيث يكون أقل من 10 دقائق.

3- يجب أن لا ينسى الأشخاص التقليل من استخدام الماء الساخن أثناء الاستحمام.

4- إذا كنت من مستخدمي الصابون والكريمات المعطرّة، فيجب أن تحدّ منها، مع تجنب فرك أو خدش الجلد.

5- خلال الطقس البارد، لا تخرج من منزلك من دون ارتداء الوشاح، والقبعة، والقفازات.

6- من الضروري ارتداء قفازات مطاطية عند استخدام منظفات قوية، ويُفضّل غسل الملابس بمنظفات من دون صبغات أو عطور لمنع تهيّج الجلد.

7- اختيار ملابس مصنوعة من القطن والحرير الطبيعي، كونها تسمح للبشرة بالتنفس.

8- إذا كنت تريد الحفاظ على رطوبة جسمك، فما عليك سوى شرب السوائل.

9- عند شعورك بالحكّة، يمكنك استخدام كمادات باردة على المنطقة الجافة.

10- ضرورة الإقلاع عن التدخين.

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