رسميا.. «محمد شياع السوداني» رئيسا للحكومة العراقية

تواصل – فريق التحرير:

كلف عبداللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء اليوم الخميس، محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة.

من جهته، هنأ مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية، مضيفا “ندعو القوى السياسية للتعاون مع محمد شياع السوداني في مهمة تشكيل حكومة العراق”.

انتخاب عبداللطيف رشيد رئيساً للعراق

وفي وقت سابق، انتخب البرلمان العراقي عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق، فيما غادر برهم صالح مجلس النواب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الجلسة النيابية، برئاسة محمد الحلبوسي، بعد اكتمال النصاب القانوني، الذي بلغ وفق الدائرة الإعلامية للبرلمان 269 نائباً.

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وصوت نحو 277 نائباً عبر الاقتراع السري، لتبدأ لاحقاً عملية الفرز وعد الأصوات.

وتقدم عبد الله رشيد على الرئيس المنتهية ولايته، برهم صالح (الاثنان ينتميان لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، علماً أن الأخير يدعم صالح).

تحول في الساحة السياسية العراقية

وكانت الساحة السياسية شهدت قبل ساعات تحولاً لافتاً، بإعلان الحزب الديموقراطي الكردستاني في بيان، سحب مرشحه للرئاسة ريبر أحمد.

يشار إلى أن منصب الرئاسة عادة ما يولى إلى الأكراد، وتحديدا إلى شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير “الديموقراطي الكردستاني” حكومة إقليم كردستان، لكن الأخير قلب في الفترة الماضية “الأعراف التي اتبعت” متبنياً ترشيح ريبر أحمد.

وكانت تنافست على هذا المنصب ثلاثة أسماء، أولها الرئيس الحالي برهم صالح المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والوزير السابق البالغ من العمر 78 عاماً عبد اللطيف رشيد، القيادي في الاتحاد الوطني والمرشح بشكل مستقل، بالإضافة إلى ريبر أحمد، وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الديموقراطي الكردستاني، والذي أعلن بوقت سابق اليوم انسحابه.

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