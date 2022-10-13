«السوق المالية» توضح معايير اختيار المشاركين في الأجندة البحثية

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أعلنت هيئة السوق المالية، فتح باب التقديم على مشروع الأجندة البحثية لجميع الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية وذلك بنشر المجالات البحثية المطروحة للدراسة عبر موقعها الإلكتروني والإطار الزمني للتقديم والفرز والاختيار.

تقديم المقترحات البحثية

وتضع الهيئة حزمة من المعايير والمتطلبات تتم بناء عليها اختيار المشاركين بما يضمن جودة الأعمال المقدمة، بناء عليه، يقوم الباحثين بتقديم مقترحاتهم البحثية في المجالات المطروحة للدراسة عبر النموذج الالكتروني المخصص لذلك.

وتقوم الهيئة بدورها بفرز جميع طلبات الباحثين، واختيار المواضيع ذات العلاقة وتقديم الدعم اللازم للباحثين.

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المجالات البحثية للعام 2022م

قياس أثر لوائح وتعليمات الهيئة على السوق المالية تقييم دور أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المدرجة والتزاماتهم النظامية أداء الشركات بعد الإدراج أداء الصناديق الاستثمارية

آلية التقديم:

1- الجدول الزمني​

حددت هيئة السوق المالية آخر موعد لاستقبال المقترحات البحثية، ويكون يوم الرابع من نوفمبر 2022.

2- المتطلبات

يتم اختيار الباحثين وفقا لجودة أعمالهم المنشورة أو جودة المؤتمرات العلمية المرموقة التي تم عرض أعمالهم فيها، وفقا لمعايير محددة

أن يكون الباحث/فريق البحث مسجل لدى جهة أكاديمية أو مركز بحثي أو منظمة ذات صلة

أن تكون مراكز الأبحاث جهة أكاديمية أو تابعة لجهة أكاديمية أو مركزاً بحثياً متخصصاً. بحيث يراعى الإنجاز البحثي السابق عبر تلك الجهة

3- آلية تقديم المقترحات البحثية

لتقديم المقترحات البحثية، الرجاء تحميل النموذج المرفق وتعبئته ومشاركته معنا على البريد الإلكتروني التالي: Research.agenda@cma.org.sa ، ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن الأجندة البحثية، عبر موقع هيشة السوق المالية من خلال الرابط: ( هنا )