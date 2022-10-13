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اعتقال امرأة حاولت اختطاف وزير الصحة الألماني

اعتقال امرأة حاولت اختطاف وزير الصحة الألماني

اعتقال امرأة حاولت اختطاف وزير الصحة الألماني
٠٦:٥٥:١٢ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وسائل إعلام ألمانية، أن الشرطة ألقت القبض على امرأة مشتبه في تورطها في محاولة لاختطاف وزير الصحة كارل لوترباخ في وقت سابق من العام.

وذكر المدعون إن المرأة، وهي ألمانية عرفها الادعاء الاتحادي باسم إليزابيت آر. فحسب، مشتبه في أنها زعيمة مجموعة متطرفة، تآمرت لاختطاف لوترباخ وتدمير مرافق الكهرباء لقطع الخدمة على مستوى الدولة كلها.

وعقب محاولة الاختطاف الفاشلة في أبريل، اعتقلت الشرطة أربعة آخرين قالت إنهم ينتمون لمجموعات عارضت القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد-19 وتابعة لحركة (رايخسبرجر) من اليمين المتطرف، والتي تنكر وجود الدولة الألمانية الحديثة.

وقال المدعون اليوم الخميس إن إليزابيت آر. كانت متورطة في تدبير المؤامرة لصالح المجموعة المتطرفة، فاشترت الأسلحة والمتفجرات وجندت أشخاصا يتبنون نفس الفكر.

وأضاف المدعون “وضعت هذه المجموعة نصب أعينها هدفا يتمثل في خلق ظروف مشابهة للحرب الأهلية في ألمانيا، وأن يطيحوا في نهاية المطاف بالحكومة الاتحادية والديمقراطية البرلمانية”.

ولهذه الغاية، خططت المجموعة لقطع الكهرباء على مستوى البلاد واختطاف لوترباخ، وقتل حراسه الشخصيين إن تطلب الأمر.

الكلمات الدلالية:
ألمانيا اعتقال امرأة اغتيال وخطف وزيرة الصحة

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