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وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات

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وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات
٠٧:٢٨:٢٤ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة – SAMI (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية) عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات وفق التفاصيل أدناه :
أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة – SAMI (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية) عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات وفق التفاصيل أدناه :

المسمى الوظيفي:

– أخصائي أمن المعلومات
  Sr. Information Security Specialist
المؤهلات و الخبرات:
    • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر / الهندسة والمجالات ذات الصلة مع التركيز في الإدارة وإدارة أمن نظام المعلومات
    • شهادات أمن تكنولوجيا المعلومات مثل: CISSP ، Security + ، CEH ، … إلخ.

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المهام الوظيفية:

  • مسؤول عن تنفيذ وإدارة وتنفيذ توجيهات أمن المعلومات.
  • ضمان التكامل المستمر لأمن المعلومات مع استراتيجيات ومتطلبات العمل.
  • العمل مع البائعين والمستشارين الخارجيين والأطراف الثالثة الأخرى لتحسين أمن المعلومات داخل المنظمة.
  • مراقبة نشاط الشبكة لتحديد المشكلات مبكرًا وإبلاغها بفرق تكنولوجيا المعلومات
  • حماية أصول نظام المعلومات من خلال تحديد وحل المشكلات الأمنية المحتملة والفعلية.
  • قيادة فريق الاستجابة للحوادث لاحتواء ، والتحقيق ، ومنع الانتهاكات الفعلية / المستقبلية لأمن الكمبيوتر.
  • تنفيذ التحسينات الأمنية من خلال تقييم الوضع الحالي ؛ تقييم الاتجاهات توقع المتطلبات
  • ترقيات النظام من خلال تنفيذ الضوابط الأمنية والحفاظ عليها.
  • يحلل أنظمة الأمان الحالية ويقدم توصيات للتغييرات أو التحسينات
  • تقديم تقارير دورية عن قضايا أمن المعلومات.
  • يحتفظ بالوثائق.
  • يحدد العمليات لإدارة أمن الشبكة.

رابط التقديم

وأشارت، شركة الإلكترونيات المتقدمة، إلى أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم على الوظائف عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).
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