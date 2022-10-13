وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات
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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة – SAMI (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية) عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات وفق التفاصيل أدناه :
أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة – SAMI (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية) عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات وفق التفاصيل أدناه :
المسمى الوظيفي:
– أخصائي أمن المعلومات
Sr. Information Security Specialist
المؤهلات و الخبرات:
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- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر / الهندسة والمجالات ذات الصلة مع التركيز في الإدارة وإدارة أمن نظام المعلومات
- شهادات أمن تكنولوجيا المعلومات مثل: CISSP ، Security + ، CEH ، … إلخ.
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المهام الوظيفية:
- مسؤول عن تنفيذ وإدارة وتنفيذ توجيهات أمن المعلومات.
- ضمان التكامل المستمر لأمن المعلومات مع استراتيجيات ومتطلبات العمل.
- العمل مع البائعين والمستشارين الخارجيين والأطراف الثالثة الأخرى لتحسين أمن المعلومات داخل المنظمة.
- مراقبة نشاط الشبكة لتحديد المشكلات مبكرًا وإبلاغها بفرق تكنولوجيا المعلومات
- حماية أصول نظام المعلومات من خلال تحديد وحل المشكلات الأمنية المحتملة والفعلية.
- قيادة فريق الاستجابة للحوادث لاحتواء ، والتحقيق ، ومنع الانتهاكات الفعلية / المستقبلية لأمن الكمبيوتر.
- تنفيذ التحسينات الأمنية من خلال تقييم الوضع الحالي ؛ تقييم الاتجاهات توقع المتطلبات
- ترقيات النظام من خلال تنفيذ الضوابط الأمنية والحفاظ عليها.
- يحلل أنظمة الأمان الحالية ويقدم توصيات للتغييرات أو التحسينات
- تقديم تقارير دورية عن قضايا أمن المعلومات.
- يحتفظ بالوثائق.
- يحدد العمليات لإدارة أمن الشبكة.
رابط التقديم
وأشارت، شركة الإلكترونيات المتقدمة، إلى أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم على الوظائف عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).
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