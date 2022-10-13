أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة – SAMI (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية) عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات وفق التفاصيل أدناه :

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة – SAMI (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية) عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات وفق التفاصيل أدناه : المسمى الوظيفي: – أخصائي أمن المعلومات Sr. Information Security Specialist المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر / الهندسة والمجالات ذات الصلة مع التركيز في الإدارة وإدارة أمن نظام المعلومات شهادات أمن تكنولوجيا المعلومات مثل: CISSP ، Security + ، CEH ، … إلخ.

اقرأ أيضا: «البحر الأحمر للتطوير» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم المهام الوظيفية: مسؤول عن تنفيذ وإدارة وتنفيذ توجيهات أمن المعلومات.

ضمان التكامل المستمر لأمن المعلومات مع استراتيجيات ومتطلبات العمل.

العمل مع البائعين والمستشارين الخارجيين والأطراف الثالثة الأخرى لتحسين أمن المعلومات داخل المنظمة.

مراقبة نشاط الشبكة لتحديد المشكلات مبكرًا وإبلاغها بفرق تكنولوجيا المعلومات

حماية أصول نظام المعلومات من خلال تحديد وحل المشكلات الأمنية المحتملة والفعلية.

قيادة فريق الاستجابة للحوادث لاحتواء ، والتحقيق ، ومنع الانتهاكات الفعلية / المستقبلية لأمن الكمبيوتر.

تنفيذ التحسينات الأمنية من خلال تقييم الوضع الحالي ؛ تقييم الاتجاهات توقع المتطلبات

ترقيات النظام من خلال تنفيذ الضوابط الأمنية والحفاظ عليها.

يحلل أنظمة الأمان الحالية ويقدم توصيات للتغييرات أو التحسينات

تقديم تقارير دورية عن قضايا أمن المعلومات.

يحتفظ بالوثائق.

يحدد العمليات لإدارة أمن الشبكة.

رابط التقديم

(اضغط هنا). وأشارت، شركة الإلكترونيات المتقدمة، إلى أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم على الوظائف عبر الرابط التالي: