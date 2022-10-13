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النيابة العامة : السجن والغرامة بحق كل من يكذب في إثبات الجنسية
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النيابة العامة : السجن والغرامة بحق كل من يكذب في إثبات الجنسية

النيابة العامة : السجن والغرامة بحق كل من يكذب في إثبات الجنسية

النيابة العامة : السجن والغرامة بحق كل من يكذب في إثبات الجنسية
٠٦:٣٠:٤٢ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، اليوم، من إبداء أي أقوال كاذبة أو تقديم مستندات غير صحيحة للجهات المختصة، بقصد الحصول على الجنسية السعودية.

عقوبة الحبس والغرامة

وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أفادت النيابة العامة بأنه: “كل من أبدى أمام السلطات المختصة -بقصد إثبات الجنسية السعودية له أو لغيره، أو نفيها عنه أو عن غيره- أقوالا كاذبة، أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال.

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الجرائم المعلوماتية

وكانت النيابة العامة، حذرت في وقت سابق، من الوقوع في الجرائم المعلوماتية، مشيرة إلى أن العقوبة تصل للسجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال.

وقالت النيابة العامة في توضيح لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن ” وعيك بالممارسات الوهمية المنطوية على طرق احتيالية باتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة للاستيلاء على أموال الآخرين يجنبك مخاطر هذه الأنشطة المجرمة وتبعات المساهمة فيها بأي شكل من الأشكال”.
الكلمات الدلالية:
الجرائم المعلوماتية الجنسية السعودية الحبس والغرامة النيابة العامة معلومات كاذبة

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