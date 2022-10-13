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شاهد.. مدرعة روسية تحدّت الألغام الأوكرانية فتحولت إلى أشلاء
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شاهد.. مدرعة روسية تحدّت الألغام الأوكرانية فتحولت إلى أشلاء

شاهد.. مدرعة روسية تحدّت الألغام الأوكرانية فتحولت إلى أشلاء

شاهد.. مدرعة روسية تحدّت الألغام الأوكرانية فتحولت إلى أشلاء
٠٦:٢٦:٥٦ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

نشرت وسائل إعلام غربية فيديو يوثق لحظة تعرض مدرعة روسية إلى انفجار هائل بعد أن تجاهلت الألغام المضادة للدبابات المتناثرة على أحد الطرق في أوكرانيا.
ويبدو أن الفيديو تم تصويره من الجو، حيث نشرت صحيفة “ديلي ميل” الفيديو” الذي يوثق لحظة تحرك مركبة MT-LB ” مدرعة روسية ” ، نحو الألغام المضادة للدبابات المتناثرة التي تصطف على طريق أوكراني دون أن تلاحظ الأجهزة المتفجرة ، في أحدث عرض لعدم الكفاءة من قبل قوات بوتين.

بالفيديو… مقاتل أوكراني يوثق لحظة تدمير دبابة ومدرعة روسيتين

وأظهر الفيديو اندلاع كرة نارية ضخمة ، مزقت السيارة المدرعة فور لمسها اللغم ، وأطلقت الحطام في السماء في سحابة من الدخان .

وأوضح الفيديو، جلوس السائق المصاب بالصدمة ، على الأرض المحروقة ينظر في حيرة بجانب الحطام المدخن ، وحزم متعلقاته وابتعد عن الحطام .

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ألغام أوكرانية الحرب الروسية انفجار مدرعة مدرعة روسية

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