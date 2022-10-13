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الصندوق الدولي: توقعات إيجابية بنمو الناتج المحلي لدول الشرق الأوسط
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الصندوق الدولي: توقعات إيجابية بنمو الناتج المحلي لدول الشرق الأوسط

الصندوق الدولي: توقعات إيجابية بنمو الناتج المحلي لدول الشرق الأوسط

الصندوق الدولي: توقعات إيجابية بنمو الناتج المحلي لدول الشرق الأوسط
٠٦:١٥:٤٥ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط، بـ 5% في 2022 ارتفاعا من 4.1% في 2021.

من جانبه، قال الرئيس الإقليمي للصندوق، إن الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط سيتباطأ إلى 3.6% خلال العام المقبل 2023.

كما توقع صندوق النقد بلوغ التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14.2% في 2022 وبأن يظل مرتفعا في العام المقبل، حسب “رويترز”.

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وفي سياق متصل، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة 8.2% خلال سبتمبر الماضي، ليأتي أعلى من التوقعات البالغة 8.1%.

وسجل التضخم، تباطؤا، مقارنة بمستويات شهر أغسطس الماضي، البالغة 8.3%.

وتزيد هذه البيانات احتمالات رفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بواقع 75 نقطة 0.75% في الثاني من نوفمبر المقبل للمرة الرابعة على التوالي بنفس النسبة، وعندها سترتفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى ما بين 3.75 و4%.

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توقعات اقتصادية دول الشرق الأوسط صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي

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