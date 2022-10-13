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يميني متطرف.. تغريم إعلامي أمريكي شهير بمليار دولار .. ماذا فعل؟

يميني متطرف.. تغريم إعلامي أمريكي شهير بمليار دولار .. ماذا فعل؟

يميني متطرف.. تغريم إعلامي أمريكي شهير بمليار دولار .. ماذا فعل؟
٠٦:١٦:١٤ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قضت محكمة أمريكية بالحكم على الإعلامي الأمريكي الشهير أليكس جونز، الشخصية اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة بدفع حوالي مليار دولار كتعويض لأسر ضحايا مجزرة في مدرسة أنكر حقيقتها.

وكان أليكس جونز، وهو صاحب موقع “انفو-وورز”، في صرح في وقت سابق، بقوله إن “أقارب الطلاب والموظفين الذين قتلوا في عام 2012 بمدرسة ساندي هوك، في ولاية كونيتيكت، كانوا يمثلون.

عملية قتل مروعة

وأضاف أن عملية القتل نفذها معارضون لحيازة الأسلحة النارية. ونظرية المؤامرة هذه انتشرت على الإنترنت”.

وفي سياق متصل، رأت هيئة المحلفين في ووتربري بولاية كونيتيكت أن أليكس جونز يجب أن يدفع لأسر 8 ضحايا ولموظف في مكتب التحقيقات الفدرالي، والذي كان موجودا يوم المأساة، 965 مليون دولار كتعويض عن تشهير وضرر معنوي.

حكم تاريخي

وقال كريس ماتي، محامي العائلات إنه حكم “تاريخي”، ووعد “بتنفيذه” لصالح أسر الضحايا.

الجدير بالذكر أن هذه العائلات كان قد رفعت دعوى قضائية ضد أليكس جونز، موضحة أنها تعرضت للمضايقة والتهديد من قبل أصحاب نظرية المؤامرة، الذين قالوا إن المذبحة لم تحدث أبدا، وأن الأقارب المفجوعين بعد حادثة عام 2012 كانوا يمثلون.

وفي عام 2012 شهدت ضاحية ساندي هوك جريمة مروعة حيث قتل شاب مسلح ببندقية نصف آلية 20 طفلا و6 بالغين.

 

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