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استشاري يوضح تأثير الخلاف بين الزوجين على الطفل

استشاري يوضح تأثير الخلاف بين الزوجين على الطفل

استشاري يوضح تأثير الخلاف بين الزوجين على الطفل
٠٥:٥٩:١١ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فري التحرير:

حذر د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي، من خطورة الخلافات الأسرة على الطفل.

وقال اليوسف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يصعب على البالغ الذي كان طفلاً معنفاً أو شاهد العنف والخلافات غير المسؤولة بين أبويه أن يجرب نشاطات أو هوايات جديدة.

وأضاف أن الأطفال في هذه الحالة، ومعظمهم يحل خلافاته بالصراخ لأن هذا هو النموذج الذي شاهده في منزله.

وتابع اليوسف :”يصبح الطفل في هذه الأجواء الأسرية، عصبياً لأتفه سبب، فكل موقف شبيه بذلك الذي تعنف عليه يفتح جرحه القديم ويثير نفس استجابة الخوف!”.

وأضاف د. محمد اليوسف “نفسياً الغضب يتلحف بالخوف داخله، الذي يتعصّب بسرعة وكثير الغضب هو في أعماقه خائف، ربما لأن طفولته شكلت وعيه بهذه الصورة”.

وختم اليوسف بقوله: “الطفل في هذه الأجواء أصبح لا يثق بالآخرين، يتشكك بكل كلمة بل كل حرف، ويتوجس خيفةً من أي طقطقة ، جاد أكثر من اللازم ولا يقبل المزاح لأنه يخشى عواقبه!”.

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الكلمات الدلالية:
الأسرة الخلاف بين الزوجين الطفل تربية الطفل خلافات الأسرة

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