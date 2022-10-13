عنصرية متواصلة .. محكمة أوروبية تحظر ارتداء الحجاب في العمل

تواصل – فريق التحرير:

ضمن مسلسل استمرار عنصرية الغرب والتضييق على المسلمين في ممارسات شعائرهم، قررت محكمة أوروبية حظر الحجاب في العمل.

وتفصيلا، أعلنت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه بإمكان الشركات حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين.

الأمر يتعلق بقضية امرأة مسلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية.

وبررت الشركة هذه العنصرية بقولها : “إنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا”.

وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة عن المحكمة العليا ومقرها لوكسمبورج قولها :” إنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر”.

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