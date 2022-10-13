استشاري يطالب بوقف «حب الخشوم» خاصة في هذه الفترة .. ويكشف السبب
تواصل-فريق التحرير :
طالب الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بالتوقف عن عادة “حب الخشوم” خاصة هذه الفترة، مؤكدًا أنها تساعد على انتقال الفيروسات.
وعدد “النمر” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أسباب هذا الرأي طبيًا، حيث قال : أوقفوا حب الخشوم بالذات في هذا الوقت من السنة؛ فهي تساعد في نقل الفيروسات.
وأرجع أسباب ذلك إلى ما يلي:
1- هي عادة اجتماعية وليست دِيناً نتعبد الله به.
2- أنها تساعد في نقل الفيروسات بالذات في هذا الوقت من السنة.
3- أنك تستطيع إظهار المحبة والتودد للآخر من غير أن تُقبّل أنفه.
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أتمنى من الناحية الطبية إيقاف عادة "حب الخشوم" أثناء السلام على من تُعِزّون لعدة أسباب:
اولاً:هي عادة اجتماعية وليست دِيناً نتعبد الله به.
ثانيا:انها تساعد في نقل الفيروسات بالذات في هذا الوقت من السنة.
ثالثاً:انك تستطيع إظهار المحبة والتودد للآخر من غير أن تُقبّل أنفه.
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) October 12, 2022