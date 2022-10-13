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استشاري يطالب بوقف «حب الخشوم» خاصة في هذه الفترة .. ويكشف السبب

استشاري يطالب بوقف «حب الخشوم» خاصة في هذه الفترة .. ويكشف السبب

استشاري يطالب بوقف «حب الخشوم» خاصة في هذه الفترة .. ويكشف السبب
٠٥:٣٩:٥٧ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

طالب الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بالتوقف عن عادة “حب الخشوم” خاصة هذه الفترة، مؤكدًا أنها تساعد على انتقال الفيروسات.

وعدد “النمر” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أسباب هذا الرأي طبيًا، حيث قال : أوقفوا حب الخشوم بالذات في هذا الوقت من السنة؛ فهي تساعد في نقل الفيروسات.
وأرجع أسباب ذلك إلى ما يلي:
1- هي عادة اجتماعية وليست دِيناً نتعبد الله به.

2- أنها تساعد في نقل الفيروسات بالذات في هذا الوقت من السنة.

3- أنك تستطيع إظهار المحبة والتودد للآخر من غير أن تُقبّل أنفه.

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الكلمات الدلالية:
استشارى قلب حب الخشوم خالد النمر فيروسات

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