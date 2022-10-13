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بالفيديو.. «كوبرا» تلدغ شابًا هنديًا بعد محاولته تقبيلها
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بالفيديو.. «كوبرا» تلدغ شابًا هنديًا بعد محاولته تقبيلها

بالفيديو.. «كوبرا» تلدغ شابًا هنديًا بعد محاولته تقبيلها

بالفيديو.. «كوبرا» تلدغ شابًا هنديًا بعد محاولته تقبيلها
٠٤:٥٩:١٣ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر شابًا هنديًا متهور وهو يمسك بأفعى سامة “كوبرا” ويحاول تقبيلها.

وخلال ثوان معدودة، تعرض الشاب وهو من ولاية كارناتاكا، للدغة سريعة، الأمر الذي أجبره على التراجع سريعًا دون أن يتم توضيح مصيره، حسبما ذكر موقع “إنديان إكسبريس” الذي نشر الفيديو.

الكوبرا تتمكن من الهروب بعد لدغ الشاب

أما الأفعى فقد تمكنت من الهروب من قبضة الشاب بعد لدغه، ليواصل رجل آخر مطاردتها، محاولاً الإمساك بها من ذيلها.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر البعض أن الشاب كان يحاول كسب المزيد من المشاهدات على حساب حياته، ودعا آخر إلى عدم تكرار هذا المشهد لأن حياة الشخص تكون معرضة للخطر، خاصة وأن نفث السم عند الكوبرا يمكن أن يصل إلى مسافة مترين اعتمادًا على حجم الثعبان.

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