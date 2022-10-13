الخارجية: المملكة تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة من منظور إستراتيجي

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إن المملكة تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من منظور إستراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الخارجية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترحيبه بالبيان الصادر من وزارة الخارجية، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس.

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كانت وزارة الخارجية قد علقت على التصريحات الصادرة ضد المملكة، مؤكدة أن قرار أوبك بلس صدر بإجماع الأعضاء، وأن المملكة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر في الصراعات الدولية.

ورد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على اتهامات إدارة بايدن للمملكة بدعم روسيا سياسيًا بعد قرار “أوبك بلس” خفض إنتاج النفط الأسبوع الفائت، مؤكدًا أن المملكة “لا تسيس” هذه القضية وأن ارتفاع الأسعار في أمريكا ناتج عن “نقص في التكرير”.

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