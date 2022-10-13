إيران.. شباب أحياء طهران والأحواز يدعون إلى تجمعات احتجاجية الجمعة والسبت

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للاحتجاجات التي تجتاح جميع مناطق إيران، أصدر النشطاء الأحوازيون العرب دعوة إلى تجمعات احتجاجية يوم غد الجمعة، في جميع مدن المحافظة والانضمام إلى الاحتجاجات العامة في إيران.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أصدرت جماعة “شباب أحياء طهران”، نداءً جديدًا لأهالي طهران، وجميع الإيرانيين بمختلف المحافظات للتجمع السبت المقبل 15 أكتوبر الساعة 12 ظهرًا بجميع الأماكن التي لا يتواجد فيها المرتزقة والقمعيون، وترديد شعار “الموت للديكتاتور”، وأضافت أن “ما زال توجهنا هو المشاركة في جميع الأحياء”.

اعتفال أكثر من 1700 شخص” في تبريز

فيما أكد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين،أنه تم اعتقال أكثر من 1700 شخص في تبريز، مشيرًا إلى أن مفوضية حقوق الإنسان في النقابة شكلت لجنة دفاع لتوفير الحماية القانونية للمعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة.

في الوقت نفسه، أضرب أصحاب المحلات ورجال الأعمال في مدينتي سنندج وبوكان غربي البلاد عن العمل، حيث أغلقوا متاجرهم في الوقت نفسه الذي تم فيه الدعوة إلى الاحتجاجات والمطالبة بالنزول للشوارع والمشاركة في الاحتجاجات ضد النظام.

سيناتور: يجب على أمريكا معاقبة السلطات القمعية

وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينيندي: إنه يجب على أمريكا معاقبة السلطات القمعية الإيرانية دعمًا للمحتجين، وتوفير قنوات الاتصال عبر الإنترنت للشعب الإيراني، ولعب دور قيادي في الساحة الدولية والأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عملية ضد النظام الإيراني.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل في احتجاجات إيران للأسبوع الرابع على التوالي، في مناطق مختلفة من البلاد، حيث خرج المحتجون في مظاهرات واسعة تنديدًا بقمع الأجهزة الأمنية ومقتل وإصابة واعتقال آلاف الشباب من المتظاهرين السلميين.

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