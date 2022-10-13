رسميًا.. افتتاح جسر شورى بطول 3.3 كيلو مترات بالبحر الأحمر

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير عن افتتاح جسر شُورى رسميًا بطول 3.3 كيلومتر.

وأوضحت في بيان على حسابها في “تويتر”، أن الجسر يربط الساحل الغربي بـ جزيرة شُورى حيث يتم تطوير 11 فندقًا من أصل 16 فندق في المرحلة الأولى العام المقبل.

مشروع البحر الأحمر “أرخبيلًا” يضم 90 جزيرة

وأوضحت الشركة أن مشروع البحر الأحمر، عبارة عن “أرخبيل ” يضم أكثر من 90 جزيرة على طول الساحل الغربي البكر للمملكة، وأحد الشُعب المرجانية القليلة المزدهرة في العالم، وحوالي 50 من الأقماع البركانية الخاملة.

وبمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، أكدت الشركة أن العمل يسير في وجهة البحر الأحمر على الطريق الصحيح للترحيب بضيوفها، عندما يتم افتتاح الفنادق الأولى بنهاية عام 2022، فيما سيتم افتتاح جميع الفنادق الـ 16 المخطط لها في المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2023.

وأشارت إلى أنه حينما يكتمل المشروع في عام 2030، ستتألف وجهة البحر الأحمر من 50 فندقًا، لتقدم ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية، وأكثر من 1000 عقار سكني في 22 جزيرة، وستة مواقع داخلية، كما ستشتمل الوجهة أيضًا على مرسى فاخر ومرافق للترفيه، بقلب البحر الأحمر.

وتعهدت الشركة بالمحافظة على محايدة الكربون بمجرد التشغيل الكامل، ومنع البلاستيك الأحادي الاستخدام، وتحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2040، واستكمال عملية التخطيط المكاني البحري، بما يُبقي 75% من الجزر دون مساس، فيما سيتم تخصيص 9 جزر لتكون “محميات” خاصة لتحتضن وتحافظ على الكائنات الحية التي تعيش بها.

وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير قد وقعت في العام 2020 أول اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشكيل تحالف بقيادة “أكوا باور” لتصميم وبناء وتشغيل البنية التحتية لمرافق وجهة البحر الأحمر، لتسهم في تزويد الوجهة بالطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بنسبة 100% وعلى مدار 24 ساعة في اليوم من الطاقة الشمسية.

ويوفر مشروع وجهة البحر الأحمر 35 ألف وظيفة مباشرة، من خلال توليد الفرص الاستثمارية للشركات المحلية، ورواد الأعمال، والصناعات الداعمة الأخرى، إلى جانب إسهام وجهة البحر الأحمر في تحقيق أهداف مبادرات السعودية الخضراء.