بشرى لمرضى الزهايمر والحالات العصبية.. خلايا الدماغ تلعب فيديو بعد التدريب

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توصل العلماء في شركة Cortical Labs، إلى الطريقة التي نما بها عقل بشري تم تطويره في المختبر وأصبح قادرًا على لعب لعبة الفيديو الكلاسيكية Pong في خمس دقائق فقط.

وخلال الدراسة الجديدة التي أجراها العلماء، تم تسليط الضوء على كيفية عمل المادة الرمادية والبيضاء، ما يوفر الأمل في تطوير علاجات جديدة لمرض الزهايمر والحالات العصبية الأخرى.

عضو بالدماغ البشري يحتوي على 8 آلاف خلية عصبية

ويحتوي العضو، المسمى DishBrain، على 800 ألف خلية عصبية تعيش وتعمل جميعها جنبًا إلى جنب، ويمكن لهذه الخلايا الدماغية أداء مهام موجهة نحو هدف واضح، في ما يشبه إلى حد بعيد الدماغ الحقيقي أكثر من الذكاء الصناعي، والذي يستغرق 90 دقيقة لمواجهة تحدي الكمبيوتر.

من جانبه، قال المؤلف الرئيس للدراسة، الدكتور بريت كاجان، كبير المسؤولين العلميين لشركة Cortical Labs الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية في ممفيس بولاية تينيسي: “أظهرنا أنه يمكننا التفاعل مع الخلايا العصبية البيولوجية الحية بطريقة تجبرها على تعديل نشاطها، ما يؤدي إلى شيء يشبه الذكاء”.

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