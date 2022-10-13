إمارة منطقة الرياض تُطلق خدمة الواتساب التفاعلي للتسهيل على المستفيدين

تواصل – فريق التحرير

أطلقت إمارة منطقة الرياض خدمة الواتساب التفاعلي (الشات بوت) عبر الرقم 0114114444.

وتهدُف الخدمة إلى تقديم الخدمات عبر التفاعل بشكل آلي مع المستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية بشكل فوري وعلى مدار الساعة، كما تتيح الاستفادة من مجموعة من الخدمات وهي (الاستعلام عن المعاملات، والتواصل مع الدعم الفني، وإكمال المتطلبات).

وتأتي هذه الخدمة بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه للتسهيل على المستفيدين والحصول على الخدمات عبر أكثر من قناة.

إصدارات مزيفة من واتساب

ومن جهة أخرى، حذر خبراء الأمن السيبراني، اليوم، من تحميل إصدارات مزيفة لتطبيق واتساب، لما تحمل هذه الإصدارات من مخاطر سرقة تفاصيل الدخول لحسابات المستخدمين.

وقال موقع “bleepingcomputer”، إن خبراء الأمن السيبراني، عثروا على إصدار جديد من تطبيق واتساب غير رسمي يحمل اسم “YoWhatsApp”، يقوم بسرقة مفاتيح الوصول لحسابات مستخدمي أجهزة أندرويد.

ووفق المصدر ذاته، يعمل الإصدار الجديد بكامل طاقته ويستخدم الأذونات نفسها مثل تطبيق “واتساب” القياسي، ويتم الترويج له من خلال الإعلانات على تطبيقات أندرويد الشهيرة مثل سناب تيوب، وفق موقع “صدى البلد”.

وتدعي المقاطع الدعائية للنسخة المزيفة، أنها تشتمل على ميزات إضافية أفضل وأكثر من إصدار واتساب الأصلي، المملوك لشركة “ميتا”، مثل القدرة على تخصيص الواجهة أو حظر الوصول إلى الدردشات.

ورصد الخبراء نسخة مزيفة تحمل رقم الإصدار v2.22.11.75 من تطبيق YoWhatsApp، تسرق رموز التحقق الخاصة بحساب واتساب، مما يمكّن الجهات الفاعلة من التهديد بالتحكم في حسابات المستخدمين.

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