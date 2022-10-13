«زجاج مصفح وهيكل متين».. سيارة أمريكية بمواصفات أمان تغزو الأسواق (صور)

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أزاحت شركة Rezvani الأمريكية الستار عن مركبتها الجديدة التي صممتها لتوفر للركاب معايير أمان وحماية ممتازة، وجاءت سيارة Vengeance الجديدة بهيكل متين وزجاج مصفح لحماية الركاب من الانفجارات والأعيرة النارية.

وتم تجهيز السيارة بعجلات عريضة بمقاس 22 إنشًا، والمميز فيها أيضًا تصميمها الخارجي الذي يوحي بالقوة، وتصميم مصابيح الـ LED الحديثة التي وضعت على الواجهة الأمامية وغطاء المحرك والسقف أيضًا.

واجهة قيادة ذات شاشات لمسية كبيرة

أما عن هيكل السيارة فجاء بطول 5 أمتار و58 سنتيمترًا، وعرض 223 سم، أما قمرتها فصممت لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية.

وحصلت المركبة على واجهة قيادة فيها شاشات لمسية كبيرة تشبه تلك الموجودة في سيارات Cadillac Escalade، كما زودت بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 7 ركاب.

مقاعد السيارة مجهزة بأنظمة تدفئة

وتم تجهيز مقاعد السيارة بأنظمة تدفئة وتبريد ومكبرات صوت ممتازة، وحصل ركاب المقاعد الخلفية على شاشات عرض لمسية متطورة.

ومن المقرر أن تأتي هذه المركبات بمحركات بنزين توربينية بسعة 6.2 ليتر وعزم 426 حصانًا، ومحركات توربوديزل بسعة 3.0 ليترات وعزم 281 حصانًا.

كما ستطرح منها نسخ بمحركات بعزم 700 حصان، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 سرعات.

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