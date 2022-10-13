أمانة جدة تُحدد موعد المرحلة الثانية الإلزامي لتسوير الأراضي الفضاء

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حددت أمانة محافظة جدة موعد بدء المرحلة الثانية الإلزامي في الأول من شهر مارس القادم، بتسوير الأراضي الفضاء.

وبحسب الأمانة، يشمل القرار الأراضي على المحاور والطرق الرئيسة التالية: طريق المكرونة، طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، طريق الكورنيش، شارع عبدالله السليمان، شارع البترجي، شارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، شارع الأمير فيصل بن فهد، طريق الأمير نايف، شارع الأمير مشعل بن ماجد وشارع قريش.

ووفق أمانة محافظة جدة، فإن قيمة المخالفة تصل إلى 100 ريال عن كل متر، وتتكرر المخالفة في حال عدم التسوير.

تسوير الأراضي الفضاء

وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء التي تستهدف ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية التي ستوضّح عبر برنامج (GIS).

ويأتي ذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري، يتم تنفيذها على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير.

وتضمنت المرحلة الثانية الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود ملكيتها.

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