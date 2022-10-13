بالفيديو.. بدء تشغيل قاطرات كهربائية لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم

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انطلق، اليوم الخميس، تشغيل القاطرات الكهربائية التي تقل كبار السن وذوي الإعاقة خلال الطواف والسعي بالحرم المكي.

تشغيل القاطرات الكهربائية الجديدة بالحرم

وبثت فضائية “الإخبارية”، لقطات حصرية ومباشرة من داخل المسجد الحرام لعملية تشغيل القاطرات الكهربائية الجديدة المخصصة لنقل كبار السن وذوي الإعاقة خلال الطواف والسعي.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية، قد أعلنت عن استحداث قاطرة كهربائية لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، خلال أداء الطواف والسعي بالمسجد الحرام.

وأوضحت الرئاسة أن القاطرة الكهربائية يبلغ طولها 2.98 متر وعرضها متر، ويتم تشغيلها ب 8 بطاريات جافة متوافقة مع معايير السلامة العالمية، وقدرة تشغيلية لمسافة تصل إلى 30 كيلو متراً، كما زودت بنظام حساسات لمنع الاصطدام، والتحكم في السرعة، والتوقف التلقائي وعدم الحركة عند فتح الأبواب. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن القاطرة تتميز أيضاً بقدرتها على حمل 7 ركاب دون السائق، والالتفاف حول نفسها بدرجة 360 في الأماكن الضيقة، كما تتميز بقدرتها على تخفيف الارتجاج عند السير على الأرضيات المتعرجة.

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