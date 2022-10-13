“سكني” يصدر أكثر من 18 ألف عقد إلكتروني للأراضي المجانية في سبتمبر

تواصل – واس:

أعلن برنامج “سكني” عن إصدار 18,544 عقداً إلكترونيًا للأراضي السكنية المجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية عام 2022 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي عبر تطبيقه الإلكتروني، وذلك تمهيداً لبدء أعمال البناء فيها من المستفيدين، ويأتي هذا الإصدار ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملك المسكن الأول، بهدف دعم المستفيدين لرفع نسبة تملك الأسر إلى 70% بحلول العام 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

بيان بأرقام ومناطق عقود الأراضي في شهر

وأوضح “سكني” في بيان له اليوم، أن عقود الأراضي شملت 4334 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و3987 أرضاً في منطقة الرياض، و2710 أراضٍ في المنطقة الشرقية، و1871 أرضاً في منطقة عسير، و1379 أرضاً في منطقة القصيم، و1251 أرضاً في منطقة نجران، و1055 أرضاً في منطقة جازان، و816 أرضاً في منطقة حائل، و562 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و201 أرض في منطقة الباحة، و163 أرضاً في منطقة الحدود الشمالية، و117 أرضاً في منطقة الجوف، إضافة إلى 98 أرضاً في منطقة تبوك.

إجراءات إلكترونية ميسرة لجميع الأسر بالمملكة

وأشار البرنامج إلى أن هذا العدد يأتي امتدادًا لما سبق إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق سكني للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة، من خلال إجراءات إلكترونية ميسرة، موضحاً أن إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات يمكن إتمامها عن طريق الموقع الإلكتروني للبرنامج .

استمرار تسليم الأراضي السكنية للمواطنين

وأكد “سكني” استمرار تسليم الأراضي السكنية للمواطنين المستفيدين في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية، والعمل على إيصال الخدمات إليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومواصلة قطاع الإسكان تحقيق مستهدفاته من خلال تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن لدعم الأسر وتمكينها من التملك أو الانتفاع من المسكن الأول.

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