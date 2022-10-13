لـ 6.755 شخصًا.. المملكة تسلّم مساعدات إغاثية لمتضرري فيضانات باكستان

تواصل – واس:

أعلن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أنها يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأكد أنه جرى أمس توزيع 965 سلة غذائية و50 خيمه 2.440 ناموسية، استفاد منها 6.755 شخصا في منطقة دادو بإقليم السند .

وتأتي هذه الجهود ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم بباكستان.

باكستان تؤكد حاجتها إلى مساعدة فورية

في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن بلاده بحاجة إلى مساعدة فورية لإعادة تأهيل ثلاثة وثلاثين مليون شخص تضرروا بالأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ.

وقال في كلمته اليوم أمام القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا المنعقدة في كازاخستان أن باكستان تعد من الدول التي تضررت بشكل حاد من تقلبات المناخ وخاصة من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتعرضت لفيضانات غير مسبوقة غمرت ثلث مساحتها.

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وأوضح أن الخسائر الاقتصادية التي سببتها الفيضانات تجاوزت ثلاثين مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة الباكستانية بحاجة إلى الموارد للإنقاذ والإغاثة وإعادة التأهيل في المناطق المتضررة من الفيضانات.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن امتنانه للبلدان التي قدمت دعمها للمتضررين من الفيضانات، مشيراً إلى إن باكستان تتطلع إلى استمرار هذا الدعم لإعادة الإعمار وإعادة التأهيل.