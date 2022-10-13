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«سكني» يعلن عن مزايا عديدة للمستفيدين من التمويل العقاري

«سكني» يعلن عن مزايا عديدة للمستفيدين من التمويل العقاري

«سكني» يعلن عن مزايا عديدة للمستفيدين من التمويل العقاري
٠٣:٣٧:١٥ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “سكني” عن مزايا عديدة يحصل عليها المستفيدون من التمويل العقاري.

وأوضح في تدوينة عبر حسابه على “تويتر”: حصولك على التمويل العقاري يتيح لك الاستفادة من مزايا “#ولاء_سكني” التي تتضمن خصومات وعروضًا حصرية على احتياجات المنزل من أثاث وأجهزة كهربائية وغيرها.

ماذا عن برنامج سكني؟

و«سكني» هو برنامج مقدم من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أطلق في عام 2017م وتم خلاله تخصيص 280 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة بمنتجات هي كالتالي:

1- تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، توزيع 75 ألف أرض سكنية.

2- إصدار 85 ألف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية ابتداءً من شهر فبراير 2017م.

3- خصص في العام 2018م أكثر من 300 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة وهي كالتالي: 125 ألف وحدة سكنية، و75 ألف أرض سكنية (مجانية) و 100 ألف تمويل سكني (مدعوم الأرباح).

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الكلمات الدلالية:
التمويل العقاري برنامج سكني سكني مزايا التمويل العقاري

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