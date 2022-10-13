وثيقة أوروبية: روسيا تستورد مسيرات من إيران وذخائر من كوريا الشمالية

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كشفت وثيقة أوروبية، أن روسيا تستورد مسيرات من إيران وذخائر من كوريا الشمالية في حربها التي تشنها على أوكرانيا منذ الـ 24 من فبراير.

وحسب “العربية”، فقد أكدت الوثيقة المسربة أن الصناعة العسكرية الروسية تواجه صعوبات، مشيرة إلى أن تركيا والصين تساعدان روسيا على الالتفاف على العقوبات.

ونقلت وكالة رويترز عن مكتب الرئيس الأوكراني أن طائرة إيرانية دون طيار قصفت اليوم منشأة في العاصمة كييف.

أوكرانيا تسقط 4 طائرات روسية في 18 دقيقة

في الوقت نفسه، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي إسقاط أربع طائرات هليكوبتر هجومية روسية خلال وقت قصير جدًا.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني في بيان له، أن وحداته الصاروخية المضادة للطائرات دمرت هذه الطائرات، من طراز K-52، في غضون 18 دقيقة فقط.

وحسب “مونت كارلو”، فقد أشار البيان إلى أن الطائرات، التي أسقطت في جنوب البلاد، كانت تقدم غطاء جويًا في محاولة لتقدم القوات البرية.

فيما ردت وزارة وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وثالثة في مقاطعة بولتافا، وإفشال هجمات أوكرانية على محاور كوبيانسك وكراسني ليمان ونيكولايفو وكريفريه.

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