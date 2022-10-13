في 3 خطوات.. استعلم عن حالة تأشيرة الخروج والعودة عبر «أبشر»

تواصل – فريق التحرير:

قالت منصة “أبشر”، إنه يمكن الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة بكل سهولة.

جاء ذلك في إنفوجراف توضيحي نشرته المنصة على حسابها بموقع “تويتر”.

الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة

وذكرت المنصة أنه يمكن الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة في 3 خطوات هي:

1-تسجيل الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار استعلامات من تبويب خدماتي.

2-اختيار الجوازات.

3-اختيار حالة تأشيرة خروج وعودة.

وقبل أيام، قالت إدارة الجوازات السعودية، إن من خرج ولم يعد؛ يُمنع من دخول المملكة لمدة 3 سنوات، ولا يعود إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة.

شروط إصدار تأشيرات الخروج والعودة

وكانت الجوازات كشفت عن خطوات وشروط إصدار تأشيرات الخروج والعودة وهي:

– أن يكون المكفول لديه جواز سفر ساري المفعول.

– لا يوجد على المكفول أي مخالفات مرورية غير مسددة.

– أن يكون لدى المكفول إقامة سارية المفعول.

– أن يكون تاريخ انتهاء التأشيرة قبل تاريخ انتهاء الإقامة.

– أن يكون المكفول داخل المملكة.

– وجود تسجيل بصمة للمكفول إذا كان ذكرًا وأكبر من 18 سنة.

– عدم وجود تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي سارية المفعول.

– تسديد رسوم التأشيرة عن طريق أحد البنوك المصرح لها بذلك.

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