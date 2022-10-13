بعد هطول أمطار غزيرة.. شاهد الخضرة تكسو مركز قنا التابع لـ محايل عسير

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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، كست الخضرة مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير جنوب المملكة.

أمطار رعدية على منطقة عسير

وصباح اليوم، أصدرالمركز الوطني للأرصاد تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة أجواءً حارة نهارًا على معظم الأنحاء منخفضة الحرارة على المناطق الجنوبية، مع ارتفاع الرطوبة على أجزاء من الساحل الشرقي والغربي.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من السفوح الغربية من المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة لهطول أمطار رعدية غزيرة، أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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