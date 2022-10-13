تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين بخصوص البيانات والدخل

تواصل – واس:

دعا برنامج حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يقوموا بالإفصاح في الدفعات السابقة للمسارعة إلى تحديث بياناتهم.

وحث حساب المواطن على الإفصاح عن جميع مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.

تحديث بيانات حساب المواطن

من جانبه، قال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقة البيانات.

وبين أن البرنامج قام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم والإفصاح عن مصادر الدخل التي يحصلون عليها، لتتم إعادة دراسة الأهلية ومدى استحقاقهم في البرنامج لدورة شهر نوفمبر، بهدف رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي.

ضوابط دعم حساب المواطن

وأوضح أن من سياسات وضوابط دعم البرنامج تحديث المستفيد لبياناته خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التغيير وذلك وفقا للمادة 17.

ونصت تلك المادة على أنه “على المتقدم أو المستفيد الأساسي -بحسب الأحوال- تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حدوث التغيير.

وأشار الهاجري إلى أن المقصود بالفرد المستقل في البرنامج، كل شخص يبلغ 18 عاماً أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به.

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