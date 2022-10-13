كيف تشترك في المنتخب السعودي للمعلوماتية لتمثيل المملكة بالأولمبيادات الدولية؟

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم عن كيفية الاشتراك في المنتخب السعودي للمعلوماتية لتمثيل المملكة في الأولمبيادات الدولية.

وأوضحت عبر حسابها في “تويتر”، أن هذا يأتي من خلال الاشتراك في مسابقة بيبراس، والتي هي مسارك لتحقيق حلمك وشغفك في مجال علوم الكمبيوتر والبرمجة والتفكير الحسابي؛ بشراكة إستراتيجية.

وأضافت أن مسابقة بيبراس موهبة، هي مسابقة دولية عن بُعد، في الفكر المعلوماتي والمنطق والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس، حيث تعتبر هي المدخل الرئيس لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية ضمن المنتخب السعودي للمعلوماتية.

* اللغة: العربية.

* الصفوف المستهدفة، من 3 ابتدائي لـ 3 ثانوي.

* آلية المسابقة، يفضل استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة.

* عدد المشاركين، يشارك فيه سنويًا ما يتجاوز مليوني طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة.

* أهداف المسابقة:

1 – تعلم طرق الحل المنهجي بطريقة غير مباشرة.

2 – اختبار قدرة الطالب على التفكير في حل المشكلات.

3 – حل أكبر عدد ممكن من المسائل في الوقت المخصص.

4 – التشجيع على مهارات حل المسائل والمفاهيم المعلوماتية التي تشمل المقدرة على تحويل المسائل الصعبة إلى عناصر سهلة، مع التعرف على مبادئ الخوارزميات والأنماط والتجريد.