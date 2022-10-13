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لا تستخدم هذه الإصدارات من تطبيق «واتساب»

لا تستخدم هذه الإصدارات من تطبيق «واتساب»

لا تستخدم هذه الإصدارات من تطبيق «واتساب»
٠٢:٤٥:٣٣ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبراء الأمن السيبراني، من تحميل إصدارات مزيفة لتطبيق واتساب، لما تحمل هذه الإصدارات من مخاطر سرقة تفاصيل الدخول لحسابات المستخدمين.

إصدارات مزيفة من واتساب

وقال موقع “bleepingcomputer”، إن خبراء الأمن السيبراني، عثروا على إصدار جديد من تطبيق واتساب غير رسمي يحمل اسم “YoWhatsApp”، يقوم بسرقة مفاتيح الوصول لحسابات مستخدمي أجهزة أندرويد.

ووفق المصدر ذاته، يعمل الإصدار الجديد بكامل طاقته ويستخدم الأذونات نفسها مثل تطبيق “واتساب” القياسي، ويتم الترويج له من خلال الإعلانات على تطبيقات أندرويد الشهيرة مثل سناب تيوب، وفق موقع “صدى البلد”.

وتدعي المقاطع الدعائية للنسخة المزيفة، أنها تشتمل على ميزات إضافية أفضل وأكثر من إصدار واتساب الأصلي، المملوك لشركة “ميتا”، مثل القدرة على تخصيص الواجهة أو حظر الوصول إلى الدردشات.

ورصد الخبراء نسخة مزيفة تحمل رقم الإصدار v2.22.11.75 من تطبيق YoWhatsApp، تسرق رموز التحقق الخاصة بحساب واتساب، مما يمكّن الجهات الفاعلة من التهديد بالتحكم في حسابات المستخدمين.

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الكلمات الدلالية:
أندرويد إصدارات واتسآب تطبيق واتسآب واتسآب

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