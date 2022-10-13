أسعار الذهب تتراجع عالميًا.. وترقب لبيانات التضخم في أمريكا

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في المعاملات الفورية بمقدار 0.2 % إلى 1668.84 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1675.50 دولار بحسب رويترز.

ورغم أن الذهب يعتبر تقليديًا وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يقلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يدر عائدًا ثابتًا.

حذر وترقب من بيانات التضخم في أمريكا

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، اليوم، ومن المتوقع أن تسجل 8.1% على أساس سنوي في سبتمبر، مما قد يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة مرة أخرى.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تؤثر على حجم الزيادة المقبلة في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

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