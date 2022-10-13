الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار الذهب تتراجع عالميًا.. وترقب لبيانات التضخم في أمريكا
تعرف على برنامج المشغل الاقتصادي الذي تقدمه هيئة الزكاة والجمارك
رغم التخوفات.. أسعار النفط تسجل ارتفاعًا جديدًا و«برنت» بـ 93 دولارًا للبرميل
القبض على مواطن في جازان لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود
“الخارجية الروسية” تستدعي دبلوماسيين من هذه الدول على وجه السرعة
5 خطوات للحصول على الخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر «بلدي»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أسعار الذهب تتراجع عالميًا.. وترقب لبيانات التضخم في أمريكا

أسعار الذهب تتراجع عالميًا.. وترقب لبيانات التضخم في أمريكا

أسعار الذهب تتراجع عالميًا.. وترقب لبيانات التضخم في أمريكا
٠٢:١٧:٢٩ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل-فريق التحرير:

تراجعت أسعار  الذهب، اليوم الخميس، في المعاملات الفورية بمقدار 0.2 % إلى 1668.84 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1675.50 دولار بحسب رويترز.

ورغم أن الذهب يعتبر تقليديًا وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يقلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يدر عائدًا ثابتًا.

حذر وترقب من بيانات التضخم في أمريكا

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، اليوم، ومن المتوقع أن تسجل 8.1% على أساس سنوي في سبتمبر، مما قد يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة مرة أخرى.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تؤثر على حجم الزيادة المقبلة في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب في المملكة اليوم.. انخفاض جديد وعيار 21 يسجل 176 ريالاً

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الفائدة أمريكا التضخم الذهب عقود الذهب

مواد ذات صلة

المزيد
القبض على مواطن سرق 3 مركبات وصدم بوابات 3 منازل بالرياض

القبض على مواطن سرق 3 مركبات وصدم بوابات 3 منازل بالرياض

٠٢:٣٧ ص، الأثنين، ١٨ أبريل ٢٠٢٢
محكمة إيرانية تقضي بسجن ونفي عالم «سُنّي»

محكمة إيرانية تقضي بسجن ونفي عالم «سُنّي»

٠٤:٢٦ م، الثلاثاء، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٦
نجل شقيق المخلوع صالح يهاجم المملكة من القاهرة

نجل شقيق المخلوع صالح يهاجم المملكة من القاهرة

٠٤:٢٠ م، الأربعاء، ١٠ مايو ٢٠١٧
إنجاز 60% من الطريق الدائري الرابع بمكة

إنجاز 60% من الطريق الدائري الرابع بمكة

٠٣:٣٨ م، الأربعاء، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *