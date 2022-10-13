الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على برنامج المشغل الاقتصادي الذي تقدمه هيئة الزكاة والجمارك
رغم التخوفات.. أسعار النفط تسجل ارتفاعًا جديدًا و«برنت» بـ 93 دولارًا للبرميل
القبض على مواطن في جازان لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود
“الخارجية الروسية” تستدعي دبلوماسيين من هذه الدول على وجه السرعة
5 خطوات للحصول على الخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر «بلدي»
أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تعرف على برنامج المشغل الاقتصادي الذي تقدمه هيئة الزكاة والجمارك

تعرف على برنامج المشغل الاقتصادي الذي تقدمه هيئة الزكاة والجمارك

تعرف على برنامج المشغل الاقتصادي الذي تقدمه هيئة الزكاة والجمارك
٠٢:٠٤:٤٩ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها أطلقت برنامج أولوية المشغل الاقتصادي المعتمد، وذلك لتسهيل كافة العمليات الجمركية للمنشآت التجارية.

وأوضحت أن برنامج أولوية “المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي” هو برنامج يقوم على مفهوم الشراكة بين الهيئة وبين المنشآت التجارية بحيث يعزز أمن سلسلة الإمدادات العالمية من خلال توفير مزايا أكثر لتسهيل التجارة العالمية بين الدول.

وأضافت أن البرنامج، يعتبر معيارًا عالميًا، وهو أيضًا جزء من الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية منذ 2005 م. بالإضافة إلى أنه يمثل أحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية والتي دخلت حيز التنفيذ في 22 فبراير 2017 م.

وأكدت أن المنشآت التجارية المشاركة في سلسلة الإمداد والتي تقدمت للبرنامج وتم التحقق منها وتقييمها كشريك موثوق به وملتزم وقليل المخاطر، ستحصل على العديد من المزايا لتسهيل عملياتها الجمركية عبر المنافذ في المملكة.

متطلبات الانضمام للبرنامج وقائمة المزايا والشروط 

* المزايا:

1 – أولوية في جميع الإجراءات الجمركية.

2 – تقليل نسبة المعاينة المبنية على تحليل المخاطر.

3 – تخصيص مسار سريع للمنشأة في المنافذ الجمركية البرية.

4 – تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ فسح الإرسالية حسب النظام.

5 – إمكانية استخدام شعار البرنامج في التسويق ونشر قائمة بأعضاء المشغل الاقتصادي المعتمد في الموقع الإلكتروني للهيئة

* الشروط:

1 – أن يكون مقدم الطلب شخصية اعتبارية (شركة / مؤسسة) مقيمة.

2 – أن يكون مقدم الطلب مسجل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل سنة من تاريخ تقديم الطلب على الأقل.

4 – عدم وجود أي حالات تهرب زكوي أو ضريبي أو جمركي أو أي غرامات عدم تعاون أو حالات تهريب جمركي مثبتة على المنشأه خلال العشر سنوات الماضية أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم.

5 – عدم وجود أي حالات تأخر في إتاحة السجلات وتقديم البيانات للهيئة في حال طلبها خلال الثلاث سنوات الماضية أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم.

* كيفية الانضمام إلى برنامج أولوية المشغل الاقتصادي:

1 – تقديم الطلب عن طريق زيارة موقع الهيئة وذلك بتعبئة نموذج التسجيل.

2 – يقوم فريق المشغل الاقتصادي المعتمد بإجراء التقييم المبدئي للمنشأة ومدى أحقيتها في الانضمام للبرنامج.

3 – بعد أن تتم دراسة الطلب والتحقق من صحة معلومات التقييم يقوم فريق المشغل الاقتصادي بتخصيص فريق عمل لتحقق من مدى التزام المنشأة التجارية في تحقيق متطلبات ومعايير البرنامج.

4 – اعتماد المنشأة التجارية كمشغل اقتصادي معتمد في بعد التأكد من أنها تحقق جميع المتطلبات والمعايير والحصول على مزايا عضوية البرنامج.

5 – وفي حال أن المنشأة لم تستوف المتطلبات والمعايير اللازمة يتم إبلاع المنشأة برفض الطلب والأسباب التي أدت الى رفض الطلب.

6- تحديد مدير حساب المشغل الاقتصادي المعتمد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الصورة

الكلمات الدلالية:
التجارة العالمية العمليات الجمركية المنشآت التجارية برنامج المشغل الاقتصادي هيئة الزكاة والجمارك

مواد ذات صلة

المزيد
«كلب» يعض وجه طفل أمام منزله بالقريات

«كلب» يعض وجه طفل أمام منزله بالقريات

٠٩:٣٠ م، الأحد، ١٥ يناير ٢٠١٧
بلدي الرياض يناقش خطة مواجهة تصريف السيول

بلدي الرياض يناقش خطة مواجهة تصريف السيول

١١:٤٩ ص، الأحد، ٠٩ نوفمبر ٢٠١٤
5 فوائد لشرب الماء بالليمون على معدة فارغة

5 فوائد لشرب الماء بالليمون على معدة فارغة

٠٨:٤٤ م، الجمعة، ١٤ أغسطس ٢٠١٥
توزيع 285 مليون نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

توزيع 285 مليون نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

٠٢:١٧ م، الثلاثاء، ٠٧ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *