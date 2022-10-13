تعرف على برنامج المشغل الاقتصادي الذي تقدمه هيئة الزكاة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها أطلقت برنامج أولوية المشغل الاقتصادي المعتمد، وذلك لتسهيل كافة العمليات الجمركية للمنشآت التجارية.

وأوضحت أن برنامج أولوية “المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي” هو برنامج يقوم على مفهوم الشراكة بين الهيئة وبين المنشآت التجارية بحيث يعزز أمن سلسلة الإمدادات العالمية من خلال توفير مزايا أكثر لتسهيل التجارة العالمية بين الدول.

وأضافت أن البرنامج، يعتبر معيارًا عالميًا، وهو أيضًا جزء من الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية منذ 2005 م. بالإضافة إلى أنه يمثل أحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية والتي دخلت حيز التنفيذ في 22 فبراير 2017 م.

وأكدت أن المنشآت التجارية المشاركة في سلسلة الإمداد والتي تقدمت للبرنامج وتم التحقق منها وتقييمها كشريك موثوق به وملتزم وقليل المخاطر، ستحصل على العديد من المزايا لتسهيل عملياتها الجمركية عبر المنافذ في المملكة.

متطلبات الانضمام للبرنامج وقائمة المزايا والشروط

* المزايا:

1 – أولوية في جميع الإجراءات الجمركية.

2 – تقليل نسبة المعاينة المبنية على تحليل المخاطر.

3 – تخصيص مسار سريع للمنشأة في المنافذ الجمركية البرية.

4 – تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ فسح الإرسالية حسب النظام.

5 – إمكانية استخدام شعار البرنامج في التسويق ونشر قائمة بأعضاء المشغل الاقتصادي المعتمد في الموقع الإلكتروني للهيئة

* الشروط:

1 – أن يكون مقدم الطلب شخصية اعتبارية (شركة / مؤسسة) مقيمة.

2 – أن يكون مقدم الطلب مسجل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل سنة من تاريخ تقديم الطلب على الأقل.

4 – عدم وجود أي حالات تهرب زكوي أو ضريبي أو جمركي أو أي غرامات عدم تعاون أو حالات تهريب جمركي مثبتة على المنشأه خلال العشر سنوات الماضية أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم.

5 – عدم وجود أي حالات تأخر في إتاحة السجلات وتقديم البيانات للهيئة في حال طلبها خلال الثلاث سنوات الماضية أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم.

* كيفية الانضمام إلى برنامج أولوية المشغل الاقتصادي:

1 – تقديم الطلب عن طريق زيارة موقع الهيئة وذلك بتعبئة نموذج التسجيل.

2 – يقوم فريق المشغل الاقتصادي المعتمد بإجراء التقييم المبدئي للمنشأة ومدى أحقيتها في الانضمام للبرنامج.

3 – بعد أن تتم دراسة الطلب والتحقق من صحة معلومات التقييم يقوم فريق المشغل الاقتصادي بتخصيص فريق عمل لتحقق من مدى التزام المنشأة التجارية في تحقيق متطلبات ومعايير البرنامج.

4 – اعتماد المنشأة التجارية كمشغل اقتصادي معتمد في بعد التأكد من أنها تحقق جميع المتطلبات والمعايير والحصول على مزايا عضوية البرنامج.

5 – وفي حال أن المنشأة لم تستوف المتطلبات والمعايير اللازمة يتم إبلاع المنشأة برفض الطلب والأسباب التي أدت الى رفض الطلب.

6- تحديد مدير حساب المشغل الاقتصادي المعتمد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.