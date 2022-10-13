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القبض على مواطن في جازان لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود
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القبض على مواطن في جازان لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود

القبض على مواطن في جازان لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود

القبض على مواطن في جازان لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود
٠١:٥٦:١٦ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

قبضت دوريات المجاهدين في محافظة الحرث بمنطقة جازان على مواطن لنقله (10) مخالفين لنظام أمن الحدود في مركبته من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، وتم نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أمن الحدود أنظمة العمل إثيوبيا العقوبات النيابة العامة جازان

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