“الخارجية الروسية” تستدعي دبلوماسيين من هذه الدول على وجه السرعة

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها استدعت دبلوماسيين من الدنمارك والسويد وألمانيا بسبب حادث نورد ستريم.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية الروسية، أنها لا تعترف بنتائج التحقيقات التي أجرتها هذه الدول بشأن نورد ستريم إلا إذا شاركنا فيها.

تشكيل خلية أزمة في منشآة “نيهامنا” النرويجية

يأتي هذا في وقت، أعلنت فيه الشرطة النرويجية، إنها تتعامل مع “وضع غير واضح” في محطة “نيهامنا” لمعالجة الغاز من حقل “أورمين لانج” العملاق، وقد تم تشكيل خلية أزمة.

وحسب “روسيا اليوم”، فقد أوضح مركز العمليات في منطقة شرطة مور ورومسدال أن هناك وضعًا غير واضح في منشأة أورمن لانج، لافتًا إلى أن “الحرس الوطني النرويجي لديه نقطة حراسة في الموقع، وأن الشرطة في طريقها إلى مكان الحادث”، لافتة إلى أنه سيصدر بيان لتوضيح مجريات الوضع في وقت لاحق.

أكبر مورد للغاز في أوروبا

وتعد النرويج حاليًا أكبر مورد للغاز في أوروبا، حيث تعالج محطة “نيهامنا” الغاز الطبيعي من حقلي “أورمين لانج” و”آستا هانستين” البحريين.

وفي وقت سابق، قالت شركة “بيرن” البولندية القائمة على تشغيل خط أنابيب “دروجبا”، إنها اكتشفت تسربًا في أحد خطي الأنابيب، مشيرة إلى أن أسباب التسرب “مجهولة”، مؤكدة أن الخط الثاني يعمل بشكل طبيعي، إلا أن أسباب تسرب أحد الخطين غير معروفة”.