رغم التخوفات.. أسعار النفط تسجل ارتفاعًا جديدًا و«برنت» بـ 93 دولارًا للبرميل

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سجلت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، ارتفاعًا بعد الانخفاض أمس الأربعاء بأكثر من 2% مع مخاوف تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط.

وارتفع خام نايمكس الأمريكي الخفيف بنسبة 0.7% وصولاً إلى مستويات قرب الـ 88 دولارًا، بينما زاد خام برنت القياسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس في حدود 1% وصولاً إلى مستويات 93.22 دولارًا للبرميل.

انخفاض أسعار العقود الآجلة

وفي نهاية تعاملات أمس انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.9%، إلى 92.45 دولارًا للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 2.3% إلى 87.27 دولارًا للبرميل.

وكانت أسواق النفط شهدت ارتباكًا كبيرًا نتيجة ارتفاع الدولار الأميركي، وتخوف المستثمرين من تضرر الطلب على الوقود بسبب تزايد مخاطر الركود العالمي وتشديد القيود لمواجهة كورونا في الصين، تزامنًا مع ارتفاع أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي.

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