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جامعة الملك عبد العزيز تحصل على المركز 101 عالميًا في تصنيف التايمز للجامعات

جامعة الملك عبد العزيز تحصل على المركز 101 عالميًا في تصنيف التايمز للجامعات

جامعة الملك عبد العزيز تحصل على المركز 101 عالميًا في تصنيف التايمز للجامعات
٠١:١٣:٢٠ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

حصلت جامعة الملك عبد العزيز على المركز 101 عالمياً في تصنيف “التايمز” للجامعات لعام 2023، محافظة على صدارتها العربية والمحلية بتحقيقها المركز الأول بين الجامعات العربية للعام السابع على التوالي.

تصنيف يقفز الجامعة 89 مرتبة في التصنيف

وقفز تصنيف الجامعة 89 مرتبة في التصنيف مقارنة بالمركز 190 عالمياً عام 2022م، في ظل جھود الجامعة لتجويد العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ودعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع الجامعات السعودية، وبما يؤكد استمرارية الجامعة لريادتها الأكاديمية والبحثية والابتكارية.

الجامعة ضمن أفضل 200 جامعة عالمية.

كما تقدمت جامعة الملك عبدالعزيز في مراكزها العالمية إلى أن حلّت بالمرتبة 101 عالميًا في التصنيف العالمي الصادر لعام 2023 ضمن أفضل 200 جامعة عالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مصعب بن فالح الحربي، أن تحقيق الجامعة لمراكز متقدمة عالمياً والأولى عربيًا ومحليًا دلالة على محافظة الجامعة على مكتسباتها ومطابقة المعايير العالمية في العملية التعليمية، خصوصاً فيما يتعلق بالاعتمادات الأكاديمية الدولية والمؤسسية لبرامجها التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن تصنيف “التايمز” يعتمد في تقييمه على خمسة معايير رئيسة، منها:

1 –  الأبحاث العلمية.

2 – والبيئة التعليمية.

2 – دخل الجامعة والنظرة العلمية للجامعة.

3 – استقطاب الباحثين المتميزين.

4 – استقطاب الطلبة الدارسين الأجانب.

5 – مدى التعاون العلمي والمجتمعي بين الجامعة والمؤسسات الأخرى.

الكلمات الدلالية:
المركز الأول تصنيف التايمز جامعة الملك عبد العزيز رؤية المملكة 2030

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