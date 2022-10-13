بيان من سفارة المملكة في جورجيا.. ماذا يحدث ؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في جورجيا أنها ستغلق أبوابها غدًا الجمعة بسبب وجود إجازة رسمية في البلاد.

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابه افي “تويتر” أنها تنوه إلى غلق أبوابها يوم غد الجمعة الموافق 14/ 10/ 2022 م لوجود إجازة رسمية في جورجيا بمناسبة عيد مدينة متسخيتا.

الاتصال بارقام السفارة في حالة الطوارئ

وأضافت أنها سوف تعاود عملها يوم الاثنين الموافق 2022/10/17 م، وأنه على الجميع المواطني في حالة اللطوارىء الاتصال على الرقم:”995598033300+”.