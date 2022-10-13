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ارتفاع نسبة التضخم في المملكة الشهر الماضي.. وأسعار اللحوم والدواجن تقفز 6.5%

ارتفاع نسبة التضخم في المملكة الشهر الماضي.. وأسعار اللحوم والدواجن تقفز 6.5%

ارتفاع نسبة التضخم في المملكة الشهر الماضي.. وأسعار اللحوم والدواجن تقفز 6.5%
٠١:٠٨:٢١ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفع معدل التضخم في المملكة على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي 3.1 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و0.3 في المئة على أساس شهري، بحسب “الاقتصادية”.

ويعد التضخم خلال الشهر الماضي في المملكة هو الأعلى منذ (يونيو) 2021 البالغ 6.2 في المئة وصعد التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات ثاني الأقسام وزنا في المؤشر، 4.3 في المئة، نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية 4.6 في المئة.

ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن

وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن ارتفعت 6.5 في المئة والحليب والبيض 14.5 في المئة والزيوت والدهون 12.4 في المئة”.

وارتفع قسم السكن والمياه أعلى الأقسام وزنا، بنسبة 3.2 في المئة، متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.6 في المئة. كما ارتفعت أسعار النقل ثالث الأقسام وزنا 3.8 في المئة، نتيجة ارتفاع أسعار شراء السيارات 4.6 في المئة.

ارتفاع رسوم التعليم الثانوي والمتوسط بنسبة 10.1 %

في الوقت نفسه، ارتفع قسم التعليم 5.7 في المئة، نتيجة ارتفاع رسوم التعليم الثانوي والمتوسط 10.1 في المئة، والابتدائي وما قبل الابتدائي 9.3 في المئة.
وارتفع قسم المطاعم والفنادق 7.5 في المئة، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات 7.6 في المئة، وأسعار المطاعم والمقاهي 8.5 في المئة. في المقابل، انخفض قسم الملابس والأحذية 1 في المئة.

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الكلمات الدلالية:
أسعار البيض واللحوم التضخم تقرير التضخم الشهري نسبة التضخم في المملكة

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