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5 خطوات للحصول على الخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر «بلدي»
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5 خطوات للحصول على الخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر «بلدي»

5 خطوات للحصول على الخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر «بلدي»

5 خطوات للحصول على الخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر «بلدي»
٠١:٣٣:٠٥ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إنه يمكن الحصول على الخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر منصة “بلدي”، من خلال 5 خطوات.

جاء ذلك في إنفوجراف تضمن أهداف الخدمة وكيفية الحصول عليها.

الخدمات المساندة للرّخص التجارية

وتهدف الوزارة إلى تحسين تجربة عملاء الرّخص التجارية، بتقديم مجموعة من الخدمات المساندة؛ وذلك لممارسة أنشطتهم التجارية بمرونة أكبر دون تأخير في تقديم الطلبات، أو الحاجة إلى زيارة الأمانات والبلديات.

والخدمات المساندة للرّخص التجارية تشمل الآتي:

-خدمة الاعتراض على عدم نقل ملكية الرخصة التجارية.

-اعتماد إضافة رخصة قديمة.

-الاعتراض على إيقاف رخصة بعد الرقابة اللاحقة.

-الاعتراض على إلغاء الرخصة التجارية.

5 خطوات للحصول على الخدمات المساندة للرّخص التجارية

ووفق الإنفوجراف، فإنه يمكن الحصول على الخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر «بلدي» في 5 خطوات هي:

1-الدخول على منصة بلدي.

2-اختيار خدمات الرخص التجارية.

3-تعبئة البيانات المطلوبة.

4-تحديد الخدمة.

5-إرسال الطلب.

اقرأ أيضًا:

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