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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في هذه المدن
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في هذه المدن

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في هذه المدن

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في هذه المدن
١٢:٣٣:٢٤ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – مهندس ميكانيكي أول.

2 – تقني ، تصوير إشعاعي.

3 – أخصائي مختبر الجينوم I.

4 – مصمم جرافيك.

5 – الموظفين ومحلل الجدولة.

6 – محلل إدارة قواعد البيانات.

7 – استشاري طب الأطفال التنموي.

8 – تقني القلب والأوعية الدموية ، غير جراحي.

9 – كبير أخصائي أمراض النطق واللغة.

10 – الممرضة الأولى ، طب أورام الكبار.

11 – فني، CSSD.

12 – باحث مشارك “مسؤول السلامة”.

13 – منسق تعليم ، شؤون التمريض.

14 – تقني التخدير.

15 – وغيرها …

* طريقة التقديم:

– أوضحت إدرة المستشفى أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 12 أكتوبر 2022م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
المستشفى التخصصي مركز الأبحاث مستشفى الملك فبصل وظائف شاغرة

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