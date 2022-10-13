رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في هذه المدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – مهندس ميكانيكي أول.
2 – تقني ، تصوير إشعاعي.
3 – أخصائي مختبر الجينوم I.
4 – مصمم جرافيك.
5 – الموظفين ومحلل الجدولة.
6 – محلل إدارة قواعد البيانات.
7 – استشاري طب الأطفال التنموي.
8 – تقني القلب والأوعية الدموية ، غير جراحي.
9 – كبير أخصائي أمراض النطق واللغة.
10 – الممرضة الأولى ، طب أورام الكبار.
11 – فني، CSSD.
12 – باحث مشارك “مسؤول السلامة”.
13 – منسق تعليم ، شؤون التمريض.
14 – تقني التخدير.
15 – وغيرها …
* طريقة التقديم:
– أوضحت إدرة المستشفى أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 12 أكتوبر 2022م.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).