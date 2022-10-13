رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في هذه المدن

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – مهندس ميكانيكي أول.

2 – تقني ، تصوير إشعاعي.

3 – أخصائي مختبر الجينوم I.

4 – مصمم جرافيك.

5 – الموظفين ومحلل الجدولة.

6 – محلل إدارة قواعد البيانات.

7 – استشاري طب الأطفال التنموي.

8 – تقني القلب والأوعية الدموية ، غير جراحي.

9 – كبير أخصائي أمراض النطق واللغة.

10 – الممرضة الأولى ، طب أورام الكبار.

11 – فني، CSSD.

12 – باحث مشارك “مسؤول السلامة”.

13 – منسق تعليم ، شؤون التمريض.

14 – تقني التخدير.

15 – وغيرها …

* طريقة التقديم:

– أوضحت إدرة المستشفى أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 12 أكتوبر 2022م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).