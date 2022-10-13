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«الصحة» تُسجل 191 إصابة جديدة بكورونا و تعافي 140 حالة
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«الصحة» تُسجل 191 إصابة جديدة بكورونا و تعافي 140 حالة

«الصحة» تُسجل 191 إصابة جديدة بكورونا و تعافي 140 حالة

«الصحة» تُسجل 191 إصابة جديدة بكورونا و تعافي 140 حالة
١٢:٢٣:٢٩ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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 تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 191 إصابة جديدة بكورونا و 140 حالة تعاف وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة إنه تسجيل 191 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 818427 حالات.

140 حالة تعاف

وأضافت أنه تمّ تسجيل 140 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 805095حالة.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9,376 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 203 إصابات بكورونا و 143 حالة تعاف وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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الكلمات الدلالية:
إصابات كورونا فيروس فيروس كورونا كورونا وفيات كورونا

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