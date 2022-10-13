الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد خفض أوبك+ للإنتاج.. «الطاقة الدولية» تكشف توقعاتها في 2022 و2023
«الصحة» تُسجل 191 إصابة جديدة بكورونا و تعافي 140 حالة
القبض على مقيم خبأ كمية من مادة الحشيش المخدر في مركبته بالقصيم
«أرامكو» تتصدر قائمة أفضل الشركات في الشرق الأوسط لعام 2022
تنبيه عاجل من «الصحة» بشأن الحزام الناري.. العدوى واللقاح والوقاية
723 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد خفض أوبك+ للإنتاج.. «الطاقة الدولية» تكشف توقعاتها في 2022 و2023

بعد خفض أوبك+ للإنتاج.. «الطاقة الدولية» تكشف توقعاتها في 2022 و2023

بعد خفض أوبك+ للإنتاج.. «الطاقة الدولية» تكشف توقعاتها في 2022 و2023
١٢:٢٥:٠٨ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل-فريق التحرير:

قالت وكالة الطاقة الدولية إن خفض أوبك+ للإنتاج سيبطئ نمو المعروض العالمي في 2022 و2023، فيما خفضت الوكالة تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل (2023)، وسط توقعات بتراجعه 340 ألف برميل يوميًا في الربع الأخير من العام الجاري (2022).

وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس نمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل (2023) بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا، وهي تقديرات أقل من تقييمات الشهر السابق بنحو 470 ألف برميل يوميًا.

وبالنسبة للعام الجاري (2022)، خفضت أيضًا وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب على النفط بنحو 60 ألف برميل يوميًا، ليصبح 1.9 مليون برميل يوميًا.

الطلب العالمي على النفط

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل في المتوسط.99.6 و101.3 مليون برميل يوميًا على الترتيب.

يذكر أن منظمة أوبك خفضت تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط في كلا العامين الحالي والمقبل، فيما قلصت إدارة معلومات الطاقة توقعات النمو لعام 2023 فقط.

اقرأ أيضًا:

تقرير خطير من وكالة الطاقة بشأن النووي الإيراني: تبعد خطوة واحدة عن «التخصيب التسليحي»

الكلمات الدلالية:
أوبك أوبك بلس إنتاج النفط الطاقة وكالة الطاقة الدولية

مواد ذات صلة

المزيد
طائرة أمريكية تسقط وتستقر تحت المياه (فيديو)

طائرة أمريكية تسقط وتستقر تحت المياه (فيديو)

٠٨:٣٥ ص، الأربعاء، ٠٣ فبراير ٢٠١٦
بالعقاقير والأدوية المنشطة.. أشهر 7 طرق لغش التجار للأضحية

بالعقاقير والأدوية المنشطة.. أشهر 7 طرق لغش التجار للأضحية

١١:٢٣ ص، الأربعاء، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
مسلح يهاجم قطاراً جنوب ألمانيا ويصيب 21 راكباً (صور)

مسلح يهاجم قطاراً جنوب ألمانيا ويصيب 21 راكباً (صور)

١٢:٤٥ ص، الثلاثاء، ١٩ يوليو ٢٠١٦
‫الطقس: توقعات بحالة من الغبار والعواصف الرملية على عدة مناطق بالمملكة‬

‫الطقس: توقعات بحالة من الغبار والعواصف الرملية على عدة مناطق بالمملكة‬

٠٧:١٨ ص، الأثنين، ٣٠ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *