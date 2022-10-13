بعد خفض أوبك+ للإنتاج.. «الطاقة الدولية» تكشف توقعاتها في 2022 و2023

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قالت وكالة الطاقة الدولية إن خفض أوبك+ للإنتاج سيبطئ نمو المعروض العالمي في 2022 و2023، فيما خفضت الوكالة تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل (2023)، وسط توقعات بتراجعه 340 ألف برميل يوميًا في الربع الأخير من العام الجاري (2022).

وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس نمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل (2023) بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا، وهي تقديرات أقل من تقييمات الشهر السابق بنحو 470 ألف برميل يوميًا.

وبالنسبة للعام الجاري (2022)، خفضت أيضًا وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب على النفط بنحو 60 ألف برميل يوميًا، ليصبح 1.9 مليون برميل يوميًا.

الطلب العالمي على النفط

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل في المتوسط.99.6 و101.3 مليون برميل يوميًا على الترتيب.

يذكر أن منظمة أوبك خفضت تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط في كلا العامين الحالي والمقبل، فيما قلصت إدارة معلومات الطاقة توقعات النمو لعام 2023 فقط.

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