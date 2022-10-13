القبض على مقيم خبأ كمية من مادة الحشيش المخدر في مركبته بالقصيم

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها ألقت القبض على مقيم من الجنسية الأفغانية بمنطقة القصيم بحوزته (22.38) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت في بيان لها، أنها وجدت مع المقبوض عليه كميات من الحشيش مخبأة في مركبته، وأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

يأتي هذا بعد يوم فقط، من إعلان المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، أن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب (3) أطنان و(309) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، و(772) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

القبض على 80 متهمًا

كما أحبطت محاولات تهريب (206,340) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم 80 متهمًا.

والمتهمون منهم (15) مواطنًا، ومقيم من الجنسية اليمنية، و(64) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (44) من الجنسية اليمنية، و(13) من الجنسية الإثيوبية، و(7) من الجنسية الإريترية، جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.