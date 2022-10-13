تنبيه عاجل من «الصحة» بشأن الحزام الناري.. العدوى واللقاح والوقاية

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الصحة، اليوم الخميس، المواطنين والمقيمين إلى الحصول على لقاح الحزام الناري الذي يتم أخذه على جرعتين تجنبًا للعدوى.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ووفق الوزارة، فإن الحزام الناري هو عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجدري المائي بعد الإصابة به سابقًا.

ويظل الفيروس كامنًا في النسيج العصبي قرب الحبل النخاعي والدماغ، بعد تماثل الشخص المصاب بفيروس الجدري المائي للشفاء لعدة سنوات، إلى أن يتعرض الشخص إلى عوامل محددة تؤدي إلى نشاط الفيروس مرة أخرى.

وتظهر علامات مرض الحزام الناري وأعراضه في العادة على جزء صغير في جانب واحد فقط من الجسد، وفق الوزارة.

أعراض الحزام الناري

وبحسب الإنفوجراف، فإن أعراض الحزام الناري هي:

-الألم الشديد أو الإحساس بالحرقة أو الخدر أو النخز.

-الحساسية تجاه اللمس.

-طفح جلدي أحمر يظهر بعد بضعة أيام من بدء الألم.

-بثور ممتلئة بالسوائل تنفتح وتتكون فوقها قشرة.

-الحكة.

كما يشعر بعض الأشخاص بالحمى، والصداع، والحساسية تجاه الضوء، والإرهاق، وتتضمن مضاعفاته بالنسبة لبعض الأشخاص، باستمرار ألم داء الهربس النطاقي لفترة طويلة بعد زوال البثور.

وبخصوص اللقاح، أعلنت وزارة الصحة توفّر اللقاح المانع للحزام الناري، الذي يؤخذ كجرعتين بينهما شهرين إلى 6 أشهر.

ويُعد اللقاح المتوفر حاليًا في مراكز وزارة الصحة للرعاية الأولية أحد أفضل معايير الوقاية للمساعدة في منع أو تقليل خطر الإصابة بالحزام الناري عند البالغين، وتقليل الإصابة بالمضاعفات لدى المصابين بمرض الحزام الناري.

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