723 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

تواصل – فريق التحرير:

اقتحم، صباح اليوم، ما لا يقل عن 723 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، حيث أدى عدد من المستوطنين طقوسًا تلمودية عند باب القطانين قرب المسجد الأقصى.

وأوضحت أن قوات الاحتلال، شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى والبلدة القديمة من القدس، ومنعت من هم دون سن الخمسين عامًا من دخول المسجد.

مستوطنون يقتحمون أطراف حي الطيرة برام الله

كما اقتحم عدد من المستوطنين، أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله، من جهة بلدة عين قينيا الواقعة شمال غرب المدينة، لأداء طقوس تلمودية، حيث وفرت قوات الاحتلال الحماية للمستوطنين الذين وصلوا إلى المنطقة بعدة مركبات، بداعي أداء طقوس دينية.

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال

في الوقت نفسه، أصيب ثلاثة فلسطينيين، صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية كفر دان غرب جنين.

جاء ذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال كفر دان، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوب الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص في القدم و الفخذ، والعشرات بحالات اختناق.

إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق

فيما اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينيًا منهم أربعة من شمال القدس بعد أن داهمت منازلهم في مخيم قلنديا.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الحي، والعشرات بالاختناق، اليوم الخميس، خلال مواجهات في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل.

50 معتقلاً يواصلون الإضراب عن الطعام

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه 50 معتقلاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، بينهم معتقلون إداريون، ومحكومون.

وكان أكثر من 900 معتقل في سجن “عوفر” قرروا إرجاع وجبات الطعام أمس الأربعاء، إسنادًا للأسرى المضربين.