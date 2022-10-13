«أرامكو» تتصدر قائمة أفضل الشركات في الشرق الأوسط لعام 2022

تواصل -فريق التحرير:

نجحت شركة أرامكو في تصدر قائمة الشركات في الشرق الأوسط والتي استطاعت دخول قائمة “فوربس” العالمية لأفضل الشركات للعمل بها خلال عام 2022، وجاءت الشركة في المرتبة الأولى إقليميًا و46 عالميًا.

وكشف تقرير “فوربس” أن ثلاث شركات من المملكة و4 شركات من الإمارات دخلت التصنيف، بعد أن ضمت قائمة العام الماضي 6 شركات من المملكة، و3 شركات من الإمارات، وواحدة من كل من مصر والأردن.

كما دخلت 5 من الشركات الجديدة في القائمة السنوية لهذا العام، بما في ذلك شركة زين الكويتية والبنك الأهلي المتحد البحريني، إذ سيطر قطاعا الاتصالات والبنوك على تصنيف 2022.

وحلّت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في المرتبة الثالثة بالشرق الأوسط والـ 247 عالميًا، يليها بنك أبوظبي التجاري (ADCB) في التصنيف 452 عالميًا، وشركة e& في الإمارات العربية المتحدة حيث جاءت في المرتبة 568 عالميًا، ثم مجموعة زين الكويتية في التصنيف 584 عالميًا.

مصرف الراجحي في المرتبة السابعة

وجاء مصرف الراجحي في المرتبة السابعة بالشرق الأوسط والـ 715 عالميًا، يليه شركة الاتصالات السعودية (stc) في التصنيف العالمي الـ 739، وأخيرًا البنك الأهلي المتحد (AUB) من البحرين، والذي حل في المرتبة الـ 780 عالميًا ضمن قائمة فوربس لأفضل الشركات للعمل بها في العالم لعام 2022.

أما الشركات التكنولوجية الكبرى فاحتلت المراكز الخمسة الأولى من بين 800 شركة مدرجة في قائمة فوربس السادسة لأفضل الشركات للعمل فيها، حيث تصدرت مجموعة سامسونج في كوريا الجنوبية المرتبة الأعلى، تليها مايكروسوفت وآيبي إم IBM وألفابت وأبل.

وبالنسبة للترتيب، فقد استند هذا العام على دراسة استقصائية أُجريت بالتعاون مع شركة أبحاث السوق Statista، حيث استطلعت الدراسة آراء 150 ألف عامل بدوام كامل وبدوام جزئي من 57 دولة يعملون في شركات ومؤسسات متعددة الجنسيات، وركزت الدراسة، لتحديد أفضل أرباب العمل على مستوى العالم؛ على المسؤولية الاجتماعية، وتنمية المواهب، من بين عوامل أخرى.

اقرأ أيضًا:

بالتعاون مع أرامكو.. إدارة التدريب التقني تعلن عن وظائف شاغرة