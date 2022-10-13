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بدء التسجيل لطلاب الانتساب للعام الدراسي 1444هـ في القطيف
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بدء التسجيل لطلاب الانتساب للعام الدراسي 1444هـ في القطيف

بدء التسجيل لطلاب الانتساب للعام الدراسي 1444هـ في القطيف

بدء التسجيل لطلاب الانتساب للعام الدراسي 1444هـ في القطيف
١١:٤٩:٢٥ ص، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مكتب التعليم بمحافظة القطيف عن بدء قبول طلاب الانتساب الكلي للعام الدراسي 1444هـ، وذلك للطلاب الراغبين في مواصلة دراستهم عن طريق الانتساب الكلي (المنازل).

وقال رئيس وحدة التقويم والقبول محمد بن حسن الخميس، إن التسجيل سيكون متاحًا في مدارس المحافظة للمراحل التعليمية الثلاث بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي.

التسجيل لطلاب الانتساب

ودعا “الخميس” للمبادرة والسرعة في التسجيل قبل الفترة المحددة التي تنتهي 9 ربيع الثاني 1444هـ.

وناشد مدراء المدارس تسهيل إجراءات قبول المتقدمين الراغبين بمواصلة دراستهم، وذلك بعد اكتمال مسوغات القبول مع مراعاة اللوائح والأنظمة وفق ما ورد في التعميم.

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