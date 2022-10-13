روسيا: قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف «الناتو» سيعني حتمًا حربًا عالمية ثالثة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الروسية أن قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الـ “ناتو” سيعني حتمًا حربًا عالمية ثالثة.

وأكد نائب أمين مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، أن قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، حسب وكالة “تاس”.

وأوضح أن كييف تدرك جيدًا أن مثل هذه الخطوة ستعني تصعيدًا حتميًا إلى حرب عالمية ثالثة”، لافتًا إلى أن الغرب بمساعدته أوكرانيا، يؤكد أنه طرف مباشر في الصراع.

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«بوتين» يدعو لإعادة النظر في المنظومة المالية العالمية.. ويُحذر

في الوقت نفسه، دعا الرئيس الروسي، إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية والحفاظ على السيادة المالية للدول.

وأوضح بوتين خلال كلمته في مؤتمر أستانا للتفاعل وبناء الثقة، أن العالم يصبح اليوم متعدد الأقطاب، وآسيا تلعب الدور الأهم في هذا النظام الجديد، وأن روسيا ستسهم في تعزيز بناء الاقتصاد والتجارة في آسيا.

بوتين: الوجود الأمريكي يهدد أمن منطقتنا

وأكد أن ما يقوض الأمن في آسيا هو الوجود الأمريكي الذي استمر لمدة 20 عامًا في أفغانستان، الأمر الذي هدد الأمن القومي لكثير من دول القارة.

وطالب بوتين، بإزالة جميع الحواجز الاصطناعية غير المشروعة لإعادة تنشيط سلاسل التوريد، مؤكدًا أن هناك خطرًا من حدوث مجاعة واضطراب اجتماعي واسع النطاق خاصة في البلدان الأكثر فقرًا.

تطبيق سياسة “المليار الذهبي” على كوكب الأرض كانت على حساب الآخرين

وأشار إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها لتشكيل نظام أمن عالمي متساوٍ وغير قابل للتجزئة، لافتًا إلى أن النظام المالي العالمي الحالي سمح لـ”المليار الذهبي” على كوكب الأرض بالعيش على حساب الآخرين، داعيًا لإعادة النظر في سياسات حلف شمال الأطلسي “الناتو” التي تتخطى الحدود.