بـ 39 درجة.. لليوم الثاني مكة تُسجل أعلى حرارة في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع أن تنخفض – بمشيئة الله – درجات الحرارة على معظم مناطق وأنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة، و 38 درجة في المدينة المنورة والعلا، و37 درجة في جازان وينبع والأحساء ورفحاء، و36 درجة في جدة وحفر الباطن والخرج، و35 درجة في الرياض.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من: أبها والباحة 26 درجة مئوية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة أجواءً حارة نهارًا على معظم الأنحاء منخفضة الحرارة على المناطق الجنوبية، مع ارتفاع الرطوبة على أجزاء من الساحل الشرقي والغربي، وتساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من السفوح الغربية لبعض المرتفعات.

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان، وعسير.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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