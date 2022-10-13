نتائج مبهرة.. علماء يطورون علاجًا جديدًا قد يعيد البصر إلى فاقديه

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في سابقة من نوعها، تمكن باحثون من تطوير علاج لاستعادة البصر لدى الفئران البالغة التي تعاني من نوع من أنواع العمى الخلقي، ما يعد مؤشرًا على إمكانية تطبيقه على البشر.

جاء ذلك في دراسة نشرتها مجلة “علم الأحياء الحالي”، وأجريت على فئران من النوع البالغ أو كبير السن، وفق فضائية “الحرة”.

بصيص أمل للبشرية

وبصيص الأمل للبشرية، أتي من أن الفئران التي خضعت للدراسة تمثل نموذجًا لاضطراب بشري نادر في شبكية العين غالبًا ما يسبب العمى أو ضعف البصر الشديد عند الولادة.

وخلال الدراسة، قام الباحثون بإعطاء ريتينويد اصطناعي، وهي فئة من المركبات الكيميائية، لمدة سبعة أيام للقوارض البالغة المولودة بتنكس الشبكية.

وخلصت الدراسة إلى أن العلاج في نهاية المطاف باستعادة حساسية الفئران للضوء جزئيًا وسلوكياتها النموذجية الموجهة للضوء لمدة 27 يومًا، وبعد تسعة أيام من العلاج، تم تنشيط مزيد من الخلايا العصبية في القشرة البصرية بواسطة العصب البصري.

من جانبه، قال عالم الأحياء العصبية، سونيل غاندي، من جامعة كاليفورنيا: “بصراحة، لقد أذهلنا مدى إنقاذ العلاج لدوائر الدماغ المشاركة في الرؤية”.

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